முதல் முறையாக லண்டன் கார்ப்பரேஷன் கவுன்சிலரானார் சென்னைப் பெண்

சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்து லண்டனில் செட்டிலான பெண் ரெஹேனா அமீர், லண்டன் கர்ப்பரேஷனில் சுயேட்சையாகப் போட்டியிட்டு வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

English summary

Rehana Ameer became the first Indian-born woman to be elected as a councillor to a ward in the United Kingdom.