மார்ச் 8ல் சென்னையில் ஓபிஸ் அணி உண்ணாவிரதம்.. அனுமதி வழங்கியது போலீஸ்!

ஓபிஎஸ் அணி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 6, 2017, 21:16 [IST]

English summary

O.Panneer selvam and his planned for fasting protest demanding inquiry on jayalalitha's death. today chennai city police permission give to O.Panneer selvam's fasting protest