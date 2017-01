போராடிய பெண்களின் மார்பகங்களை குறிவைத்த காமவெறி சென்னை போலீஸ்- அதிரடி வாக்குமூலம்!!

சென்னையில் போராட்டம் நடத்திய பெண்களின் மார்பகங்களை சென்னை போலீசார் குறிவைத்து கொடூரமாக நிகழ்ந்துள்ளனர். இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டோர் சமூக வலைதளங்களில் வாக்குமூலம் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:09 [IST]

Political parties demanded that legal action against Chennai policemen for beating left party cadres and making sexual remarks against women members during a demonstration against demonetisation.