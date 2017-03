ஆர்.கே. நகரில் விதிமீறலா?- புகார் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண்கள்

ஆர்.கே.நகரில் தேர்தல் விதிமீறல் குறித்து புகார் தெரிவிக்க கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 14:36 [IST]

English summary

Candiates can file their nomination to contest in RK Nagar constituency from tomorrow onwards. Meanwhile, chennai corporation announced Toll free numbers to lodge complaints on Election violations by candidates.