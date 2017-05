கடந்த ஆண்டை விட அதிகம் தேர்ச்சி பெற்று சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகள் அபார சாதனை!

பிளஸ் 2 தேர்வில் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 2.5. சதவீதம் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

English summary

Higher secondary results published yesterday. First time it was not published on the basis of rank. Chennai corporation schools passed percentage increased upto 2.5 percentage.