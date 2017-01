சென்னை ராயப்பேட்டை சரவண பவன் ஹோட்டலுக்கு சீல் வைப்பு- மாநகராட்சி அதிரடி!!

சென்னை ராயப்பேட்டை பீட்டர்ஸ் சாலை சரவண பவன் ஹோட்டலுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடியாக சீல் வைத்துள்ளனர்.

English summary

The Chennai Corporation today sealed the unlicensed Saravana Bhavan Hotel at Royapettah.