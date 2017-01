நடிகை நமீதா வீட்டை காலி செய்ய தடை - வீட்டு உரிமையாளருக்கு கோர்ட் உத்தரவு

வாடகை வீடு தொடர்பாக நடிகை நமீதாவை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என வீட்டின் உரிமையாளருக்கு சென்னை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Chennai city district civil court has issued a stay order to the house owner of the actress to vacate the house.