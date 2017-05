அன்னிய செலாவணி மோசடி.. பெங்களூர் சிறையிலுள்ள சுதாகரனுக்கு எழும்பூர் நீதிமன்றம் வாரண்ட்

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் சுதாகரனை ஆஜர்படுத்த எழும்பூர் பொருளாதார குற்றவியல் நீதிமன்றம் வாரண்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டள்ளது.

English summary

Chennai egmore court issues warrant to produce Sasikala's relative Sudhakaran who is imprisoned in jail for Jaya assets case for the hearing of JJ tv equipments fraud case.