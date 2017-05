கை நிறைய துப்பாக்கி.. எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் புகுந்த கமாண்டோக்கள்.. நைட் ஷோ போனவர்கள் பீதி!

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள பிரபல வணிக வளாகத்தை கமாண்டோ படையினர் நள்ளிரவில் சுற்றி வளைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Friday, May 12, 2017

Commando team surrounded in express avenue Shopping mall at Rayapettai, Chennai.

