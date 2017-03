தமிழகம் முழுவதும் குடிநீர் பஞ்சம்... சென்னையில் காலி குடங்களுடன் வீதி வீதியாக அலையும் பரிதாபம்

பருவமழை பொய்த்துப்போனதால் தமிழகம் முழுவதும் கடும் குடிநீர் பஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது. தலைநகர் சென்னையில் அதிகாலையிலேயே காலி குடங்களுடன் மக்கள் வீதி வீதியாக குடிநீரைச் தேடிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ள

Story first published: Monday, March 6, 2017, 9:06 [IST]

English summary

Chennai city people are started facing acute water shortage for the last few days as summer starts all over the state.