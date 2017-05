4 பேரின் உயிரைப் பறித்த கட்டடத்தில் விதி மீறலா?.. கலெக்டர் ஆய்வு

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து நடந்த இடத்தில் ஆட்சியர் அன்புச்செல்வன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai Collector Anbuselvan inspected the apartment.Four people including two children who were sleeping on the first floor of a four storey building were killed when the apartment caught fire at Vadapalani.