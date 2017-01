உங்களுக்கு இன்று லீவு.. ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடப் போய் வாருங்கள்.. வாவ் சிஇஓ!

சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Covenant Consultants-Corporate Office has declared one day holiday to its employees tomorrow to attend Jallikattu protests in Chennai.