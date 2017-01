பாஸ்பரஸை தூவி நடுக்குப்பம் மீன் சந்தையை எரித்ததா போலீஸ்?.. மீனவர்கள் திடுக் தகவல்

சென்னை நடுக்குப்பம் மீன்சந்தையை போலீசார்தான் எரித்ததாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். பொடி போன்ற ஒன்றை (பாஸ்பரஸ்) தூவிதான் மீன்சந்தையை எரித்ததாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளது அதிர்ச்சி

English summary

Chennai Nadukkuppam fishermen who supported the Jallikattu uprising claimed that the police who set fire to their fish market.