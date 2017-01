நாளை காணும் பொங்கல்… சென்னையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு தீவிரம்

நாளை காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்பட உள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளான மெரினா கடற்கரை, திரையரங்கம் உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு இடங்களில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

15,000 police personnel would be deployed on security duty in the megapolis ahead of "Kaanum Pongal" tomorrow.