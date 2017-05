மதுபான கடைகளை எப்படி மூடபோறீங்க... தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

மதுபானக் கடைகளை மூட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து விளக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 18:07 [IST]

English summary

Chennai HC Judge asks TN govt that hereafter how many Tasmac shops are going to close, whether it is 500 or 1000? The court seeks explanation before June 12.