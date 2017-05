நெடுஞ்சாலையிலிருந்து கிராமத்துக்கு ஷிப்ட்டான 10 மதுக்கடைகளை திறக்க ஹைகோர்ட் தடை

நெடுஞ்சாலைகளிலிருந்து கிராமங்களுக்கு ஷிப்படாக உள்ள 10 மதுக்கடைகளை திறப்பதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:17 [IST]

English summary

TASMAC staffs are going to open shops in 10 villages including Edappadi. To ban this Ariyalur Dist people filed plea in Chennai HC. Judge ordered that the 10 liquor shops should not be opened in the proposed place.