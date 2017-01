ஜெயலலிதாவுக்கு பாரத ரத்னா வழங்க உத்தரவிட முடியாது.. மனுவை தள்ளுபடி செய்த ஹைகோர்ட்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. விருது வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai High court dismissed the petition of demanding Bharat Ratna for former Chief minister Jayalalitha. The court said that, court can't order to offer awards.