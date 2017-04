ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பிக்காவிடில் கூடுதல் அபராதம் விதிக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவு ரத்து- ஹைகோர்ட்

ஓட்டுநர் உரிமங்கள் புதுப்பிக்கப்படாவிடில் கூடுதல் அபராதம் விதிக்க வகை செய்யும் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Chennai Highcourt has cancelled the penalty amount imposed when driving license is not renewed on time.