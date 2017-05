துணைவேந்தர்கள் நியமன வழக்கு: தமிழக ஆளுநரின் செயலருக்கு ஐகோர்ட் நோட்டீஸ்!

பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் நியமனம் குறித்து 2 வாரத்தில் பதிலளிக்குமாறு தமிழக ஆளுநரின் செயலருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 11:49 [IST]

chennai Hc issues notice to UGC, governor's secretary and tamilnadu government in VC appointment case within 2 weeks of period