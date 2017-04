வெளிநாடு செல்ல குஷ்புவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அனுமதி

ஆண்டிப்பட்டி நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் விதிமீறல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் வெளிநாட்டுக்கு குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நடிகை குஷ்புவுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

English summary

Mode of conduct case in Andippatty court on Actress Kushboo. Chennai HC branch has given consent to go to abroad with family.