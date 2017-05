மருத்துவர்கள் போராட்டத்தை தடுக்க அரசு என்னதான் செய்தது - ஹைகோர்ட் கேள்வி

தமிழக அரசு மருத்துவர்கள் 17 நாட்களாக போராடி வரும் நிலையில் போராட்டத்தை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

English summary

chennai Hc asks tn government that what are the steps taken to stop doctors protest