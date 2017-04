மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை மீண்டும் திறக்கக் கூடாது... தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கறார் உத்தரவு

நெடுஞ்சாலைகளில் மூடப்பட்ட மதுபானக் கடைகளை மறுஉத்தரவு வரும் வரை மீண்டும் திறக்கக் கூடாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Chennai High court orders that the Tamil Nadu govt should not open the TASMAC shop for 3 months.