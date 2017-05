அண்ணா பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தடையில்லை... மனுவை தள்ளுபடி செய்தது ஐகோர்ட்

துணைவேந்தர் இல்லாமல் நடைபெற உள்ள அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் 37வது பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவை ஐகோர்ட் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

chennai HC rejects the request of anna university professors petition to ban university's graduation day because of non appointment of vice chancellor.