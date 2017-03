போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய தொகைகளை வழங்க மதுரை கோர்ட் உத்தரவு!

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய தொகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Chennai HC's Madurai branch interim order to TN Govt to pay pension to transport pensioners TN govt should pay the pension amount for Tamil Nadu transport corporation staffs, Chennai HC's Madurai branch's interim order.