ஸ்ஸ்ஸ்ஸப்பா என்னா வெயிலு... சென்னையில பிச்சுகிட்டு போகும் நுங்கு, இளநீர் விற்பனை!

சென்னையில் வாட்டி வதைக்கும் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க உடலுக்கு குளிர்ச்சியூட்டும் இளநீர், நுங்கு உள்ளிட்ட பொருட்களை மக்கள் அதிகம் நாடி வருகின்றனர்.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 14:18 [IST]

English summary

Chennai people tackling the summer heat waves with that of palm water, tender coconut etc., amidst the increased rate of this products the sales also reached high.