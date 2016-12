ஜெ. மரணத்தில் மர்மம்.. டிராபிக் ராமசாமி மனுவை அவசர வழக்காக ஏற்க ஹைகோர்ட் மறுப்பு

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த டிராபிக் ராமசாமி மனுவை அவசர வழக்காக எடுக்க ஹைகோர்ட் மறுத்துள்ளது.

English summary

Chennai High court denied to take up the Traffic Ramasamy plea on Jayalalitha death, on merit.