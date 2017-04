அரசுப்பணியில் இருந்தாலும் ஆஜராக வேண்டும்..தப்ப முயற்சிக்க கூடாது:கீதாலட்சுமிக்கு ஹைகோர்ட் சாட்டையடி

வருமான வரித்துறை சம்மனுக்கு எதிரான கீதாலட்சுமியின் மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் டிஸ்மிஸ் செய்துள்ளது.

English summary

Chennai high court dismissed MGR university Vice Chancellor Geethalakshmi petition. High court condemns for not appearing in the IT office.