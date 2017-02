எம்எல்ஏக்களை மீட்கக்கோரிய டிராபிக் வழக்கு... அவசர வழக்காக விசாரிக்க ஹைகோர்ட் மறுப்பு

சசிலா பிடியில் உள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்களை மீட்கக்கோரிய வழக்கை உடனடியாக விசாரிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது.

English summary

Traffic Ramasamy filed a case to recover the ADMK MLAs in Madras High Court. The court has refused to hear that case immediately. The case was heard before the Madras High Court, according to the list.