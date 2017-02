சென்னை கார் ரேஸ்: தடுத்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு மிரட்டல்- கைதானவர்கள் ஜாமீனில் விடுவிப்பு

சென்னை கிழக்குக் கடற்கரை சாலையில் சட்டவிரோதமாக கார் ரேஸில் ஈடுபட்டவர்களை மடக்கிப் பிடித்த காவல்துறையினர், உடனடியாக 9 பேரை சொந்த ஜாமீனில் விடுவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Kanathur police station in Chennai attracted massive attention on Sunday as 10 imported cars including two Lamborghinis, a Ferrari and Mercedes were seen parked outside. The cars were seized by the police while their drivers, all under the age of 30, were caught racing on East Coast road.