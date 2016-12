ராம மோகன் ராவின் லேப்டாப்பில் இருந்தது என்ன?

ராம மோகன் ராவின் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் பறிமுதல் செய்த லேப்டாப்பில் ஏராளமான ஆவணங்கள் உள்ளதாம். இதன்படி விசாரிக்க ஆரம்பித்தால் பல அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் சிக்குவார்கள் என்று தெரிகிறது.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 10:23 [IST]

IT officials said Sekar Reddy was in regular touch with Rama mohan Rao and the politician's office.I-T sources said both Reddy and Rao would be booked under the Prevention of Money Laundering Act.