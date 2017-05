ஆர்.கே.நகர் 89 கோடி பணப்பட்டுவாடா.. விஜயபாஸ்கர் மனைவிக்கு ஐடி அதிகாரிகள் சம்மன்

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் மனைவி ரம்யாவிற்கு ஐடி அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

The income tax department has summoned Tamil Nadu Health minister Vijaya Bhaskar's wife for questioning.