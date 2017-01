ஐடி ஊழியர்கள் நாளை லீவு போட்டு போராட்டம்.. அமெரிக்க நிறுவனங்கள் அடி வாங்கும்!

சென்னை ஐடி ஊழியர்கள் நாளை மொத்தமாக லீவு போட்டு விட்டு போராட்டத்தில் குதிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai IT workers have decided to take mass leave tomorrow in support of Jallikattu protests.