கன்னியாகுமரி- சென்னை இடையே பயணிகள் கப்பல் இயக்குவது குறித்து ஆய்வு!

கன்னியாகுமரி- சென்னை இடையே பயணிகள் கப்பல் அமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Vellamandi Natarajan says, there is a study about Chennai - Kanyakumari passenger ship.