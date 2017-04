5வது நாளாக நீடிக்கும் லாரி ஸ்டிரைக்.. கோயம்பேட்டில் காய்கறி விலை விர்ர்ர்!!

தென்னிந்திய லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் இன்று 5வது நாளை எட்டியுள்ளதால் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

In Chennai koyambedu Market Vegetables are coming very less. Due to this vegetable's rate has increased heavily.