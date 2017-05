தண்ணீர் வேண்டுமா?... அப்ப வெப்சைட்ல பதிவு செய்யுங்க... இது சென்னை கொடுமை!

லாரிகள் மூலம் குடிநீர் பெற விரும்புவோர் இணையதளத்தில் பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம் என்று குடிநீர் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The people of Chennai may get lorry water for their residential areas by registering through internet, this will be implemented on May 8th, says Chennai Metro Water.