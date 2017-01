போராட்டத்தை கைவிடுங்கள்... மைக்கில் கோரிக்கைவிடுத்த மைலாப்பூர் துணை கமிஷனர்.. கண்டுகொள்ளாத இளைஞர்கள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னை மெரினாவில் இன்றும் இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களிடம் மைலாப்பூர் போலீஸ் துணை கமிஷ்னர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mylapore police deputy commissioner Balakrishnan was speaking to people who are all protesting in Merina. Deputy commissioner was asking people to leave the protest.