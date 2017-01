சென்னை மெரினாவில் போராட்டத்தை கைவிட போலீஸ் வேண்டுகோள்- மாணவர்கள் மறுப்பு

சென்னை மெரினாவில் போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவர்களிடம் போராட்டத்தை கைவிடுமாறு போலீசார் கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால் அதனை ஏற்க மாணவர்கள் மறுத்து விட்டனர்.

English summary

Chennai Mylapore police deputy commissioner Balakrishna requests students to withdraw their protest in Marina. But students refused to withdraw their protest until Jallikattu conduct in Tamilnadu.