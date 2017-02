எண்ணூரில் மட்டும் கச்சா எண்ணெய்யை அகற்ற இன்னும் 10 நாட்கள் ஆகும் - கடலோர காவல்படை ஐஜி

கப்பல்கள் விபத்தால் கடற்பரப்பில் பரவியுள்ள கச்சா எண்ணெய்யை அகற்ற இன்னும் 10 நாட்கள் ஆகும் என கடலோர காவல்படை ஐஜி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Days after the toxic oil spill in Ennore port, the coastguards involved in the clean-up believe that it may take up to 12 days to clear the sludge from Ennore port alone. The spill on Chennai's coastline, the coastguard claim has almost been cleared.