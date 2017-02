கடலில் கச்சா எண்ணை கலப்பு.. நாளைக்குள் பதில் தேவை.. மத்திய அரசுக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

கடலில் கச்சா எண்ணை கலந்தது பற்றி, 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக மத்திய அரசு உட்பட நோட்டீஸ் பெறும் அனைத்து தரப்பும் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

National Green Tribunal ordered Union government to respond it's notice within 24 hours on Chennai oil spill.