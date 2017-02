கச்சா எண்ணையை அகற்றாமல் கை கட்டி நிற்கும் அரசு.. விளாசும் நெட்டிசன்கள்

தெளிவு இல்லாத தலைவன் இருந்தால் நாம் தினம், தினம் தெருவில் பக்கெட்டோடுதான் நிற்க நேரிடும் என்று சென்னை ஆயில் கலப்பு பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் சாடுகிறார்கள்.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 11:07 [IST]

English summary

Netizens slams government for not taking enough action to remove oili spill from Chennai sea.