சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்… ரூ.2 கோடி நிதி அளித்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்த தமிழக அரசின் பங்களிப்பாக ரூ. 2 கோடியை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Minister O. Panneerselvam today handed over a cheque for Rs 2 crore to the Tamil Nadu Tennis Association ahead of the Chennai Open tennis tournament to be held in the city between January 2 and 8.