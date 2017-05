மெரினா கூத்து....சுற்றுலா வந்த வெளிமாநிலத்தவரையும் போராட்டக்காரர்கள் என தூக்கிட்டுப் போன போலீஸ்!

மெரினாவில் நேற்று மாலை நினைவேந்தல் கூட்டத்திற்காக கூடியவர்களை கைது செய்த போலீசார் சுற்றி பார்க்க வந்த வெளிமாநிலத்தவரையும் கைது செய்து அழைத்து சென்ற வீடியோ வாட்ஸ் அப்பில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 13:41 [IST]

Chennai Police yesterday arrested the protestors at Marina but by mistakenly a man who came to beach for enjoying the weekend also caught creates fun and the video statement of him going viral in whatsapp