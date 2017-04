சென்னை போலீஸ் இன்று காலை 6 மணிக்கு பணியில் இருக்க வேண்டும்: கரண் சின்ஹா அதிரடி உத்தரவு

அனைத்து காவலர்களும் காலை 6 மணிக்கு பணிக்கு வர சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் கரண் சின்ஹா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

chennai police commissioner karan sinha orders to all chennai polioce to come for duty at today 6 am