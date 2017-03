இழுபறிக்கு பிறகு.. ஹைகோர்ட்டில் இன்று நேரில் ஆஜரானார் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ்

நிலுவை வழக்குகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யாத வழக்கில் இன்று ஹைகோர்ட் நீதிபதி வைத்தியநாதன் முன்பு சென்னை காவல் துறை கமிஷனர் ஜார்ஜ் ஆஜரானார்.

English summary

Chennai Police commissioner George appeared today in front of Judge Vaidiyanathan for pending of central bureau cases.