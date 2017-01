மாணவர் அமைப்புகள், தமிழ் இயக்கங்கள், மீனவர்களை சமூக விரோதிகளாக சித்தரிக்கிறதா போலீஸ்?

சென்னையில் போலீசார் கட்டவிழ்த்துவிட்ட வரலாறு காணாத வெறியாட்டத்துக்கு மாணவர் அமைப்புகள், தமிழ் இயக்கங்கள், மீனவர்களே காரணம் என பழியைப் போடுகிறது சென்னை போலீஸ்.

English summary

According to Chennai police 7 movements are behind the violence and dubbed them as anti social elements.