சென்னையில் வன்முறையில் ஈடுபட மன்னார்குடி குண்டர்கள் குவிப்பு- ஆளுநர் உத்தரவால் போலீஸ் ரெய்டு

சசிகலாவுக்கு முதல்வர் பதவி கிடைக்கவில்லை எனில் வன்முறையில் ஈடுபடுவதற்காக ஆயிரக்கணக்கான குண்டர்கள் சென்னையில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

After the Governor's order Chennai Police raided in Lodges and marriage Halls.