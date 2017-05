பேருந்துகளை சேதப்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை.. போலீஸ் வார்னிங்

பேருந்துகளை சேதப்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகர காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Chennai Metropolitan Police warns that severe action will be taken if buses damaged. The police also said that the victims will be arrested by law enforcers.