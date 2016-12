பல வருடங்களுக்கு பிறகு.. போலீஸ் கெடுபிடியிலிருந்து விடுதலை பெற்ற போயஸ் கார்டன் மக்கள்!

ஜெயலலிதாவின் போயஸ் கார்டன் இல்லத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த போலீஸ் காவல் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடிகிறது.

English summary

After the Chennai police withdrawn their protection to the Poes Garden house of then CM Jayalalitha, people of that area feel the freedom.