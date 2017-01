மெரீனாவில் லட்சக்கணக்கானோர் திரண்டனர் - தலைமைச் செயலகத்தில் போலீஸ் குவிப்பு - பதற்றத்தில் சென்னை

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் லட்சக்கணக்கானோர் திரண்டுள்ளனர். சோழிங்கநல்லூர், அடையாறு உட்பட 15 இடங்களில் போராட்டம் நடைபெறுவதால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Chennai protesters are continuously increasing in Marina and police are stranded how to contain the protesters.