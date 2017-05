தமிழகம், புதுச்சேரியில் மழை : நல்ல சேதி சொன்ன வானிலை மையம்!

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai Metrological department says that the next couple of days summer rain will shower more than 19 districts in the state